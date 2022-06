Merit Health Natchez Classic Results: Third Round June 16, 2022

1 Mariel Galdiano Orlando, FL 69-69-68--206 -10 T2 Sarah Rhee Lynnwood, WA 75-68-66--209 -7 T2 Erika Smith Orlando, FL 69-71-69--209 -7 4 Loretta Giovannettone Jupiter, FL 73-71-66--210 -6 5 Mun Chin Keh Kirkland, WA 71-69-71--211 -5 T6 Cara Gorlei South Africa 72-69-71--212 -4 T6 Julie Houston Allen, TX 67-72-73--212 -4 T6 Elizabeth Wang San Marino, CA 70-69-73--212 -4 T9 Amanda Kim O'Fallon, MO 72-70-71--213 -3 T9 Amanda Tan Singapore 72-69-72--213 -3 T9 Alison Muirhead Scotland 69-71-73--213 -3 T12 Yoonhee Kim San Ramon, CA 72-74-69--215 -1 T12 Chakansim Khamborn Cincinnati, OH 72-74-69--215 -1 T12 Wenyung Keh Kirkland, WA 72-72-71--215 -1 T12 Mikayla Fitzpatrick Phoenix, AZ 69-75-71--215 -1 T16 Annika Clark Highlands, TX 71-75-70--216 E T16 Sarah Yamaki Branch Las Vegas, NV 72-72-72--216 E T18 Catherine O'Donnell Ponte Vedra Beach, FL 73-73-71--217 +1 T18 Chie Miyazaki Tokyo, JAPAN 74-72-71--217 +1 T18 Kate Johnston Ontario, Canada 72-73-72--217 +1 T18 Alice Duan Reno, NV 74-70-73--217 +1 T18 Olivia Benzin Tacoma, WA 73-70-74--217 +1 T18 Panitta Yusabai Pattaya 73-69-75--217 +1 T24 Micheala Williams Huntsville, AL 74-72-73--219 +3 T24 Anna Redding Charlotte, NC 75-71-73--219 +3 T24 Ann Parmerter Coppell, TX 70-75-74--219 +3 T24 Amber Kuykendall Houston, TX 70-75-74--219 +3 T28 Anne Yu Champions Gate, FL 72-74-74--220 +4 T28 Krystal Quihuis Tucson, AZ 76-70-74--220 +4 T28 Ginger Howard Bradenton, FL 75-71-74--220 +4 T28 Isabella Leung Hong Kong 76-70-74--220 +4 32 Elise Bradley Mandeville, LA 72-71-78--221 +5 33 Therese Warner Kennewick, WA 74-72-76--222 +6 34 Madison Moosa Charlotte, NC 71-74-78--223 +7 35 Paige Crawford Colorado Springs, CO 71-75-81--227 +11 MISSED THE CUT MC Joy Chou Ames, IA +3 MC Siyi Keh New Zealand +3 MC Lauren Tibbets Indianapolis, IN +4 MC Lauren Lightfritz Suwanee, GA +4 MC Payton Schanen Woodstock, GA +4 MC Elizabeth Moon Orlando, FL +4 MC Kaeli Jones Sumterville, FL +5 MC Madison Barnett Mableton, GA +5 MC Sharmila Nicollet India +5 MC Louise Olsson Riverview, FL +5 MC Suzie Lee New York, NY +5 MC Hannah Arnold Lufkin, TX +5 MC Jordy LaBarbera Allen, TX +5 MC Brianna Steger Altadena, CA +6 MC Sock Hwee Koh Singapore +6 MC Kathleen Sumner Rock Hill, SC +7 MC Jade Sanders Pensacola, FL +7 MC Pearl Rojanapeansatith San Francisco, CA +7 MC Crystal Wu Palo Alto, CA +8 MC Cecily Overbey High Point, NC +8 MC Daniela Recla Stanford, CA +8 MC Sami Penor Henderson, NV +8 MC Elizabeth Win Sylvania, OH +9 MC Madison Luitwieler Katy, TX +9 MC Kayla Thompson Whiteville, NC +9 MC Linna Yamauchi (a) Tokyo, FL +11 MC Michele Chun Port Saint Lucie, FL +11 MC Heather Shake Pearland, TX +11 MC Laura Hoskin New Zealand +14 MC Micaa Thomas Bowie, MD +18 MC Katelyn Gilmore Muscle Shoals, AL +27 WD Mohan Du Orlando, FL +3 WD Karen Miyamoto Frisco, TX +4

