Bluff City Open sees field of 80-plus disc golfers Published 8:29 pm Sunday, April 23, 2023

NATCHEZ — Pro disc golfer Logan Weiss made a 40-foot putt to win the inaugural Bluff City Open Saturday. He won the pro-division by one shot and nearly went to a playoff with runner-up Chad Sherbert.

Weiss won $517 while Sherbert won $352. Third place finisher Simeon Schultz won $244, fourth place Thunder Schultz won $180 and fifth place Nathan Davis won $143. Below are the complete results by flight.

Mixed Pro Open

Logan Weiss, -21 under par Chad Sherbert, -20 under par Simeon Schultz, -18 under par Thunder Schultz, -17 under par Nathan Davis, -15 under par Andrew Loewer, -9 under par Adam Morrow, -4 under par Michael Roche, -4 under par Mark Martin Jr. -1 under par Trea Thornton, -1 under par Morgan Woods, even par Cameron Roberts, +3 over par

Mixed Pro 40+

Ken DeLoach, -12 under par Jason “Big Rip” Wilson, +4 over par

Mixed Pro 70+

Terry Tanner, even par

Mixed Amateur 1

Alec McCullough, -12 under par Parker Sowers, -8 under par Skyler Daniels, -7 under par Darryl Smith, +2 over par Mark Sandefur, +3 over par Daniel Mizell, +4 over par Jacob Rogers, +6 over par Micah Matuszak, +8 over par Michael Roboski, +15 over par

Mixed Amateur 40+

Daymon Parker, -1 under par Chris McElroy, +1 over par Jason Hillestad, +11 over par Jason Chandler, +19 over par Robert Schucker, +29 over par

Mixed Amateur 50+

David Cameron, -7 under par David Swain, -6 under par Jason Rooks, +4 over par Vincent Verzwyvelt, +6 over par Matthew Anderson, +9 over par Tim Coyle, +10 over par Tommy Trahan, +14 over par

Women’s Amateur 50+

T.J. Baggett, +20 over par

Mixed Amateur 60+

Robert Doucet, -8 under par Bo “Orangeman” Kirk, +8 over par Rick Daughtry, +11 over par Alan Rothermel, +16 over par Greg Green, +18 over par

Mixed Amateur 2

Athan Nelson, -11 under par Daniel Punkay, -8 under par Jordan Cooper, -7 under par Drew Dearman, -4 under par Daniel Langston, -3 under par Marcus Archer, -1 under par Adam Hinton, even par Jason Burnett, +4 over par Jeff Bagley, +7 over par Luke McElroy, +7 over par Nicholas Crowe, +20 over par Sean Kang, +25 over par

Women’s Amateur 2

Erin Woods, +7 over par

Mixed Amateur 3

Cruz McInnis, +2 over par Weston Sparrow, +5 over par Justin Joy, +9 over par Daniel Saucier, +11 over par Tyler Ard, +12 over par Andy Moon, +13 over par Courtney Stamey, +13 over par James Trigleth, +18 over par Louis Temento, +19 over par Bubba McCabe, DNF

Women’s Amateur 3

Ivy Sowers, -1 under par Marti Rittenhouse, +5 over par Denise Doucet, +12 over par Maribeth Wolfe, +12 over par Meridith Murry, +15 over par

Mixed Amateur 4

Luba Rowell, -2 under par Francis Boquet, -2 under par Trey Spangler, -1 under par Shawn Trapp, +4 over par Rob Buie, +5 over par Patrick Biglane, +5 over par Dennis Hogue, +6 over par Donnie Frederick, +7 over par Dustin Smith, +7 over par Rich Gambe, +8 over par James Rushing, +9 over par

Women’s Amateur 4

Ashley Hillestad, +13 over par Linda Trahan, +34 over par Barbara Trapp, +34 over par

Mixed Junior 18 or under

Rylan Langston, -1 under par Braden Schucker, +9 over par Kolby Cox, +28 over par

Girls Junior 18 or under